Links een normaal bot. Rechts een voorbeeld van osteoporose.





Elk jaar wordt op 20 oktober Wereld Osteoporosedag herdacht. Dan wordt extra aandacht gevraagd door de International Osteoporosis Foundation (IOF) en diens 240 nationale ledenverenigingen voor de aandoening en de ernstige gevolgen die het met zich kan meebrengen. Dit jaar is het thema Love Your Bones – Protect Your Future (Hou van je botten - Bescherm je toekomst). Door de wereldwijde vergrijzing van de bevolking is osteoporose – ook bekend als botontkalking - een steeds groter volksgezondheidsprobleem geworden. De aandoening vertegenwoordigt een enorme economische last. Bovendien impliceren de bijbehorende klinische gevolgen van osteoporose significante fysieke, psychosociale en financiële gevolgen voor individuen, waardoor de kwaliteit van het leven wordt aangetast.Osteoporose kan gedefinieerd worden als verhoogde porositeit van het skelet als gevolg van een vermindering van de botmassa en vergroting van de botruimten, wat leidt tot een verminderde botdichtheid, sterkte en flexibiliteit. Deze ziekte van het skelet wordt sterk geassocieerd met fragiliteitsfracturen.Tijdens de vroege stadia van de ziekte hebben de meeste patiënten geen symptomen, totdat de eerste osteoporotische fractuur optreedt. De fractuurplaatsen die verband houden met de aandoening omvatten onder meer wervels, heup en bekken. Osteoporose veroorzaakt jaarlijks ongeveer 9 miljoen fracturen wereldwijd, waarvan meer dan 4,5 miljoen in Amerika en Europa. Het geschatte levenslange risico voor een pols-, heup- of wervelbreuk is ongeveer 30 tot 40% in ontwikkelde landen.Uit onderzoek is gebleken dat leeftijd en geslacht de belangrijkste risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van osteoporose. Gebleken is dat één op de drie vrouwen en één op vijf mannen van 50 jaar en ouder te maken krijgt met botfracturen als gevolg van osteoporose. Het risico verdubbelt ongeveer elk decennium.Vrouwen boven de 40 jaar krijgen er veelal mee te maken. Volgens schattingen zal op de leeftijd van 60 jaar één op de vier vrouwen in de westerse wereld vanwege osteoporose te maken krijgen met een significant verlies van botdichtheid. Uit recente studies blijkt zelfs dat steeds meer jonge en fysiek actieve vrouwen geïdentificeerd worden met symptomen van vroegtijdige osteoporose. Deze abnormaliteiten zijn vooral waargenomen in trabeculair bot, zoals de wervels, in plaats van in de lange botten.