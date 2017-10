Miljoenen Hindoes vieren vandaag over de hele wereld opnieuw Divali; een van hun belangrijkste, zo niet hun allerbelangrijkste religieuze feest. Maar de tijdloze, interreligieuze en hoog moraal bezittende boodschap, namelijk ‘de overwinning van het Goede op het Kwade, van Waarheid op Leugen, van Voorspoed op Tegenspoed, en van het Licht op de Duisternis’ maakt dat Divali meer is dan een feest voor Hindoes alleen.Met de participatie daaraan door exponenten van alle culturen en zelfs van personen met andere religieuze achtergronden geeft de diepere betekenis van het feest nog meer inhoud. Daarmee verrijkt dit feest van het Licht niet alleen het panorama van mooie hindoeïstische tradities, maar vooral ook de veelzijdigheid van de multiculturele en -religieuze Surinaamse samenleving. Niet voor niets is deze dag in Suriname verheven tot nationale feestdag en gelijk gesteld met de zondag.De viering van het feest dit jaar, brengt ons als samenleving steeds terug naar de realiteit van de dag. Divali is niet louter een feest met lichtjes hier en lichtjes daar, het is een feest van gemeenschapszin, het is een bezinningsmoment zowel voor het individu als voor het gezin als kleinste eenheid van de maatschappij. Niet voor niets grijpen gelovigen de dagen rondom dit feest dan ook aan om schoonschip te maken.Het huis en het erf worden extra schoongemaakt. Dat is letterlijk. Maar ook geestelijk wordt er schoonschip gehouden, mensen nemen afstand van negatieve gedachten en stoten slechte invloeden van zich af. De voorbereidingen van Divali staan in het teken van zuivering, de geest gezuiverd door meditatie en het lichaam gereinigd door vegetarisch te eten. Tegelijkertijd wensen mensen elkander het allerbeste toe.Wanneer we dit jaar het Divali-feest opnieuw samen vieren, laten we dat moment dan ook aangrijpen ons te ontdoen van al het negatieve en de gelegenheid geven aan het Goede te zegevieren over het Kwade. Moge we elkaar met liefde bejegenen.De BEP feliciteert eenieder met deze dag en wenst u allen een Subh Divali! toe.