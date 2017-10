Kwatta Sport Complex luidt voor de 28e keer keer Divali op traditionele wijze in. (Foto's: René Gompers)





Er is gelopen vanuit de Naipalstraat. Langs de hele route staan er mensen te wachten op de stoet. Een stem wenst onvermoeid de mensen een Subh Divali toe. Sommige kinderen krijgen ballonnen van een met ballonnen en lichtjes versierde ‘praaltruckje’. Niet alle auto’s zijn versierd, ze hebben wel ‘sound’, goed genoeg om bij de stoet aan te sluiten. Sommige toeschouwers proberen driftig met mobieltjes een eigen archief te maken. Voor anderen is gewoon kijken en meebewegen, de juiste definitie van genieten.Op het sportcomplex heeft zich al een menigte verzameld. Onder een grote tent nemen enkelen plaats om een spetterend optreden van een zanggroep te zien. Denderend wordt de tabla gespeeld terwijl een man rustig Fernandes limonade uit een paar emmers in tientallen ‘cups’ overschenkt. De ‘soft’ verdwijnt net zo snel als ze is ingeschonken; aan de lopende band wordt er een beker, of vijf per keer, gepakt door de dorstigen. Verderop bij de hal wordt massaal een vegetarisch maaltijd op traditionele wijze genuttigd. Honderden personen eten met de vingers rijst, met groenten en roti. Na de maaltijd blijven de mensen niet zitten. Ze maken plaats voor de volgende honderden mannen, vrouwen en kinderen. Een groep jongemannen gaat weer langs met een bekken rijst en groenten. Een andere groep zorgt voor drank.Wanneer een andere muziekgroep aan haar optreden begint, komen de wandelaars het complex op. De organisatie toont ervaring met het sluizen van de menigte door de toch al drukke plek. “We zijn het al gewend hoor,” deelt Djianperkas Hoeseinali, secretaris van Kwatta Sportcomplex mee. “We hebben elk jaar om en bij 5000 mensen hier. Aan de loop doen rond de 1500 mensen mee. Meestal koken we 11 zakken rijst van 25 kilo om zoveel mogelijk mensen een maaltijd te bieden. We doen alles met sponsoren en donateurs. Dit is eenheid, we doen het al jaren zo samen.” De bestuursleden steken ook flink de handen uit de mouwen. Sommigen sjouwen spullen van de ene naar de nadere plek. Anderen helpen met het bedienen van de bezoekers.Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij en waarnemend president Ashwin Adhin hebben de aanwezigen op het hart gedrukt om met Divali de waarden en principes waar men in deze periode de nadruk op legt, hoog te houden. Adhin is wederom heel diep ingegaan op de betekenis van het licht. Het licht kan alleen schijnen als men bepaalde karaktereigenschappen nalaat. Niet alleen voor Divali, maar een leven lang zodat de karma gebalanceerd en positief mag zijn. Na de diepzinnige toespraak van de waarnemend president werd het programma vol dans, zang en andere cultuuruitingen voortgezet tot wel 2 uur in de ochtend.René Gompers