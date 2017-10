Kapitein Henk Finisie van Brownsweg.





“Un no abi watra. A watra san un’ gebruik, a watra no bun. En un no abi a watra op tijd”, vertelt Finisie. Hij geeft aan dat het soms wel een week kan duren voordat bepaalde wijken water krijgen.Twee jaar terug was beloofd dat Brownsweg binnen zes maanden over goed drinkwater zou kunnen beschikken. Dat voornemen is nog niet gerealiseerd. Inmiddels is aan Grassalco gevraagd om hierin een helpende hand te bieden, maar Finisie weet niet wat het besluit is van de staatsonderneming. Hij merkt op dat behalve dat er niet onvoldoende water is, de motor die in het dorp is geplaatst slechts een kleine 7 pk bedraagt. Dit vermogen is te klein om het gehele dorp van voldoende water te voorzien.Finisie hoopt dat er een grotere motor ter beschikking komt voor Brownsweg om de lokale gemeenschap continu van goed drinkwater te kunnen voorzien. De kapitein van Brownsweg zegt te blijven geloven dat het dorp eens over goed drinkwater zal kunnen beschikken. Mocht Grassalco willen helpen, dan zou hij daar dankbaar voor zijn. Zou er echter een andere instantie voor duurzaam water willen zorgen, dan grijpt hij dat aanbod ook met beide handen aan.Volgens de kapitein kijken de bewoners van Brownsweg ook al jaren uit naar een vestiging van een bank, maar die kan er nog maar steeds niet komen. Een bankfiliaal zou het de mensen veel makkelijker maken om hun financiële zaken af te handelen; nu moeten ze helemaal naar Paramaribo afreizen om hun bankzaken te doen.Finisie meent dat een bank niet alleen in het belang is van de bewoners van Brownsweg, maar voor de gehele gemeenschap in de omliggende dorpen, zoals van km 106 of Afobaka. Voordat de Binnenlandse Oorlog uitbrak, telde Brownsweg haast 6000 mensen. Als gevolg van de oorlog was er een gebrek aan water, stroom en onderwijs, waardoor veel mensen naar mensen naar de stad trokken. Brownsweg telt vandaag de dag ruim 4000 inwoners. Brownsweg is een dorp in het district Brokopondo en is vernoemd naar de weg die naar de Brownsberg en het gelijknamige natuurpark leidt.