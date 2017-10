Indiase minister of State, External Affairs, M.J. Akbar verwelkomt schrijfster Cynthia Mc Leod. Ambassadeur Aashna Kanhai kijkt toe. (Foto: Surinaamse ambassade)





Auteur Cynthia Mc Leod zei het te appreciëren dat er voor haar boek is gekozen. Zij beschouwt het niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar land een eer, om in India te zijn voor de presentatie. In deze roman wordt het verhaal verteld van een jonge vrouw die met haar geheime vriend India verliet en in Suriname op Mariënburg terecht kwam. Het boek beschrijft het veelbewogen levensverhaal van haar dochter Sita, wiens nakomelingen vermengd raakten met alle etnische groepen en volledig integreerden in de Surinaamse maatschappij.In zijn speech gaf de minister, die de roman heeft gelezen, aan hoe belangrijk het voor India is om te weten hoe het ruim honderd jaar geleden de landgenoten verging. Velen gingen, soms met hoge verwachtingen, dit avontuur van 'contractarbeid elders' aan en keerden nooit terug naar hun land. Vandaar dat het ministerie van Overseas Indian Affairs met veel genoegen samenwerkte met de ambassades van Suriname en Nederland om speciaal deze Surinaamse roman te vertalen en in India te verspreiden.Het voorstel om dit boek te vertalen kwam van de ambassadeur van Suriname in India, Aashna Kanhai. Zij werd ondersteund door haar Nederlandse collega, Alphonsus Stoelinga in New Delhi. Hierna sloot het ministerie van Buitenlandse Zaken, Overseas Indian Affairs van India zich aan bij dit initiatief. Statistische cijfers en getallen zijn belangrijk, maar middels een roman die het waargebeurde verhaal vertelt, kan de lezer meeleven met de emoties. Vandaar dat minister Akbar vooral ingenomen was met de titel:Bij de presentatie van het boek waren onder andere aanwezig, directeur van Overseas Indian Affairs, Dnyaneshwar Mullay, en de ambassadeur van Nederland in India, Alphonsus Stoelinga, die ook het woord voerden. Nagenoeg alle ambassadeurs van Caribische en Zuid-Amerikaanse landen en nog circa tweehonderd gasten van diverse Indiase Instituten en Universiteiten, waren aanwezig, meldt de Surinaamse ambassade in India.Na het officiële gedeelte was er een receptie waar alle gasten een exemplaar van het boek ontvingen dat ze met graagte door de auteur lieten signeren.Dinsdag bracht de auteur een bezoek aan de Dehli Public School waar ze de jongste leerlingen een verhaal vertelde over Okopipi, Surinames unieke blauwe kikker. Mc Leod bezocht ook de Taj Mahal. Zij gaf aan dat ze niet in India kan zijn zonder dit wereldwonder gezien te hebben.