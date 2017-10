VES-voorzitter Winston Ramautarsing: "Zo goed hebben we het dus niet gedaan." (Foto's: René Gompers)





Niet altijd geliefd, van goede kwaliteit, scherp maar goed onderbouwd kritisch. Zo wordt VES, die op 17 oktober 1972 is opgericht, door verschillende sprekers getypeerd. De organisatie heeft nogal wat donkere tijden doorgemaakt. Na de 8 decembermoorden in 1982 was het stil geworden rond de vereniging. Oud-voorzitter Jim Bousaid is hier wat dieper op ingegaan. Vanwege de nieuwe regels toen zoals het samenscholingsverbod en de avondklok. De VES had toen al een hechte relatie met de Anton de Kom Universiteit, dus kwam de dood van docenten Gerard Leckie en Sugrim Oemrawsingh hard aan. “Gelukkig was er niemand van de VES er bij, maar het was heel dichtbij. Het was absoluut geen goede tijd om verenigingsactiviteiten te ontplooien,” vertelt Bousaid.Pas in 1991 werd de VES weer actief en heeft zij een bloeiperiode meegemaakt maar niet zonder deuken. “Voor sommigen was het voorzitterschap een last, maar anderen heeft het een ministerspost opgeleverd,” grapt Ramautarsing terwijl hij een oorkonde uitreikt aan oud-voorzitter Wonnie Boedhoe. In de Bouterse I-regering is Boedhoe, minister van Financiën geweest. Oud-vicevoorzitter Sylvano Tjon A Hing is tijdens de regeerperiode van president Jules Wijdenbosch ontslagen bij het toenmalige ministerie van Planning & Ontwikkelingssamenwerking (PLOS). Hij werkte er als directeur en het ontslag kwam na een lezing over corruptie, een actie van wijlen vicepresident Pretaap Radhakisun.Voorzitter Ramautarsing toont met een grafiek aan dat Suriname sinds de onafhankelijkheid het economisch wel goed heeft gedaan. De dieptepunten zitten rond de jaren negentig van de vorige eeuw, rond 2000 en weer vanaf 2014. De volgende grafiek laat zien dat ten opzichte van de wereldstandaarden het land nog ver achter loopt. “De ‘gap’ is er nog steeds, we zitten nog steeds op de helft van het welvaartsniveau van de wereld,” concludeert Ramautarsing. “We doen het ook niet goed ten opzichte van Trinidad en Barbados. Onze enige troost is dat we het beter doen dan Guyana, maar de vraag is ‘voor hoelang nog?’ Ten opzichte van Nederland, aangezien onze ambitie met de onafhankelijkheid was om de welvaartskloof te verkleinen; in 1975 hadden we US$ 5.000 per capita minder welvaart. In 2016 is de kloof US$ 39.000 geworden. We hebben de kloof niet kunnen verkleinen, het is juist gigantisch groter geworden.” Nu zitten we alweer in een dip. Wat we moeten doen, is de kennis van de twee vorige crises gebruiken om snel uit de derde te komen.”De VES-voorzitter: “Zo goed hebben we het dus niet gedaan.” Hij vindt dat economisten er absoluut niet tevreden mee kunnen zijn. “We moeten de uitdaging aangaan om het beter te doen en niet denken dat we ons uit de crisis gaan lenen. Alleen door hard werken, sparen, investeren, ondernemen en productie gaan we uit de crisis komen.”Op de jubileum receptie zijn awards uitgereikt aan mensen van het eerste uur, oud-bestuursleden en anderen die economische wapenfeiten hebben neergezet. Ook de beste eerstejaarsstudent Economie aan de universiteit. Riene Moeljoredjo, is door de VES bedacht. De economisten gaan voor SRD 15.000 haar tweede studiejaar bekostigen.