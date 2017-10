Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken





Divali ofwel het Lichtjesfeest wordt donderdag wereldwijd gevierd door met name belijders van het Hindoeïsme. Bij dit feest wordt de Godin Lakshmi door gebeden, de Lakshmi-Pooja, verwelkomd. Voorafgaand aan het feest houden gezinnen een grote schoonmaak, want de Godin wordt in de huizen verwelkomd. Met Haar aanwezigheid wordt het Hindoe nieuwjaar gevuld met vrede, rijkdom en voorspoed.Divali staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. Het is een vrolijk feest dat voornamelijk in gezinsverband wordt gevierd. Het aansteken van de dia is een onmiskenbaar en onmisbaar gedeelte van het feest. Er wordt jaarlijks een levensgrote dia op het Onafhankelijkheidsplein aangestoken om het Divalifeest in te luiden. Hiermee wordt aan het nationale karakter van het feest inhoud gegeven. Het licht van de dia staat voor het licht van de kennis, die een rij van deugden en goede eigenschappen in ieder mens moet aansteken om zo uit te stralen naar elkaar.In zijn toespraken rond Divali legt minister Noersalim er steeds weer de nadruk op, dat wanneer hoop aanwezig is bij de mens, aspecten zoals geloof, liefde en vrede nimmer zoek zullen raken. De bewindsman gelooft er in dat het belangrijk is om je bepaalde goede gewoonten in het leven eigen te maken, wil je succesvol zijn. Daartoe behoren gewoonten zoals proactief zijn, denken in termen van win-win, je medemens helpen, eerst begrijpen en dan begrepen worden, alsook het in balans houden van lichaam, geest en emoties, laat Biza in een persbericht via het Nationaal Informatie Instituut optekenen.