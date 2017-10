In sommige zaken wordt illegaal water getapt.





Zo beschikt het winkelpersoneel niet over een food handlers certificaat (keuringscertificaat) en zijn goederen niet van etiketten voorzien. Bij de controle zijn de instanties gestuit op contaminatie van voedsel, verkoop van illegale sigaretten en alcoholische dranken, illegale aftap van water, geen nooduitgangen en geen of onvoldoende geschikte brandblusapparaten.Er zijn ook bouwsels aangetroffen die niet conform de veiligheidsregels zijn opgezet. Uitwerpselen van ongedierte, slechte hygiëne in de verkoop- als opslagruimte, overwoekerde terreinen, bereiding van oud voedsel, vervallen goederen op de schappen, geoxideerde vriezers tot illegale vreemdelingen zijn tijdens de controles aangetroffen.De bestuursdienst van Paramaribo Noordoost heeft de controles samen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de Economische Controle Dienst, de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, het Korps Politie Suriname en het Korps Brandweer Suriname uitgevoerd. In Noordoost Paramaribo is gestart met verhoogde controles op handelszaken.De ondernemers van de handelszaken die zijn aangedaan, hebben een lijst met correctiemaatregelen ontvangen. Ze hebben de gelegenheid om te voldoen aan alle vergunnings-, veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden. Tot dan blijven de bedrijven gesloten, meldt het Nationaal Informatie Instituut.