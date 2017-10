Bij de Maritieme Autoriteit Suriname is het calamiteitsplan uitgevoerd. Een vrouw die in het scenario flauwviel, is afgevoerd. (Foto's: Ala-D Media)





Directeur Michel Amafo kijkt met tevredenheid terug op hoe deze situatie is afgehandeld. Hij deelt mee dat de medewerkers vooraf niet waren voorbereid. Alleen de groep die het calamiteitenplan beheerst, was betrokken bij deze actie. De medewerkers hebben de instructies goed opgevolgd en zijn naar de aangegeven veilige verzamelplaats gegaan. Belangrijk is dat de medewerkers zichzelf eerst in veiligheid brengen door zo snel mogelijk de werkvloer te verlaten. Dit gold ook voor de gasten die op dat moment bij de MAS waren en die behoorlijk zijn opgeschrikt. De handelingssnelheid was binnen de perken, constateert Amafo.De ambulance, politie en brandweer zijn erbij gehaald. Een vrouw werd zelfs in het scenario flauwgevallen en is afgevoerd. Ook voor de hulpdiensten was het scenario goed als oefening.Uit evaluatie blijkt dat er nog enkele verbeterpunten moeten worden aangebracht, maar over het algemeen is de aanpak en reacties goed geweest, zegt Amafo. Binnen het plan is naast bommelding ook opgenomen calamiteiten rond brand, overstroming en olielekkage.Ala-D Media