Na uitgewerkte informatie deed de politie een adres aan de Theodorusstraat aan. Ter plekke werd een voertuig onder een dekzeil aangetroffen. Gerold H. die zich op het adres bevond, is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.Bij het verhoor verklaarde de man dat een neef van hem die in het buitenland vertoeft, telefonisch zou hebben doorgegeven dat het voertuig bij hem moest worden ondergebracht. Tijdens zijn afwezigheid is de auto daar achtergelaten.De eigenaar van dit voertuig deed in de maand juli aangifte van diefstal. Deze auto is op 25 september bij Donavan S. in beslag genomen en op het politieterrein geplaatst. De verdachte is een bekende van de politie die vaker voertuigen heeft ontvreemd door als medewerker van een carwash de sleutels van de voertuigen te dupliceren. De eigenaren worden gevolgd en op een onbewaakt moment wordt het voertuig weggenomen.Het in beslag genomen voertuig is in de nacht van 28 op 29 september, vermoedelijk met een valse sleutel ontvreemd van het politieterrein. De zoekactie leidde naar de Theodorustraat, meldt de politie Public Relations.