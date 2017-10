De politie en andere ingeschakelde diensten vanmorgen ter plekke voor onderzoek. (Foto: KPS)





De politie Public Relations meldt dat het ontzielde lichaam van de 26-jarige Veronica Pale vanochtend is aangetroffen aan in een goot langs de Martin Luther Kingweg.De politie van Houttuin deed na de melding de plek aan. Eerder op dezelfde dag werd aangifte van vermissing gedaan door de familie.Volgens verklaring van een zus was Veronica tot 22.00 uur maandag 16 oktober nog in huis. Toen de familie in de vanochtend wakker werd en Veronica niet zag, deed zij aangifte van vermissing. Het familielid heeft aangegeven dat Veronica zich reeds geruime tijd vreemd gedroeg. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt door de recherche van regio Midden voortgezet.