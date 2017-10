Ongeveer drie weken was een deel van de Sir Winston Churchillweg nabij de Marinebasis van het Nationaal Leger gesloten. (Foto: WAS)





Het weggedeelte van de Sir Winston Churchillweg nabij de Marinebasis van het Nationaal Leger is na ruim drie weken weer opengesteld. De Wegenautoriteit Suriname had de wegstrekking afgesloten voor verkeer op verzoek van de Marine.Voor weggebruikers was de situatie onveilig, wat voor veel ongerief heeft gezorgd voor de militairen die werken op de Marinebasis. De wegstrekking is gisteren weer opengesteld. De Wegenautoriteit doet een beroep op de weggebruikers om op een verantwoorde manier om te gaan met de weg en zich te houden aan de voorgeschreven verkeerssnelheid.Deze week voltooit de Wegenautoriteit ook de werkzaamheden te South Drain en de Parabrug.