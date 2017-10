Het ontzielde lichaam van een vrouw is in een trens aangetroffen aan de Martin Luther Kingweg.Starnieuws verneemt dat het gaat om een vrouw die als vermist is opgegeven bij de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.Er zal zoals gebruikelijk in zulke gevallen obductie worden gepleegd om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen.