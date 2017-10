Bosbranden in Portugal en Spanje. (Bron: Nasa Worldview Earthdate oct 15/BBC)





De branden zijn begonnen in droge omstandigheden en zijn verder aangewakkerd door de sterke Atlantische winden van orkaan Ophelia. Over de grens in Spanje zijn minstens drie mensen gestorven in veldbranden in de regio Galicië.Het aantal branden heeft ertoe geleid dat Portugal een noodtoestand in gebieden ten noorden van de rivier de Taag heeft verklaard. Het gaat om bijna de helft van het heel land.Premier António Costa heeft in een verklaring gezegd dat het gaat om de grootste brandgolf die het land sinds 2006 heeft meegemaakt. Hij heeft aangekondigd dat zijn kabinet zaterdag bijeenkomt om de aanbevelingen over brandpreventie die waren gedaan in een rapport aan te nemen. Het document kwam tot stand nadat 64 mensen in juni waren omgekomen bij een brand. "Na dit jaar zou niets moeten blijven zoals het eerder was," zei hij. De brand in juni heeft geleid tot een controverse over de staat van voorbereiding van Portugal, maar Costa heeft op maandag het ontslaan van de kabinetsministers van de tafel geveegd.Maandag heeft de regen geholpen om veel van de vuurhaarden te doven, maar meer dan een dozijn waren in de nacht nog aan het branden, zeggen Portugese functionarissen. Bewoners zeiden dat ze weinig tijd hadden om te reageren. "Het vuur kwam aan de voet van het dorp en heeft zich in een ongelofelijk tempo verspreid," vertelde Jose Morais, die in Vouzela woont in de Viseu-regio aan BBC. “Het voelde als het einde van de wereld. Iedereen vluchtte.”Onder de doden van Portugal is een baby van een maand oud. Lokale media melden dat er nog steeds een aantal mensen is vermist. In de Spaanse regio Galicië zijn twee van de drie slachtoffers samen gevonden in een uitgebrande auto aan de kant van de weg.Spaanse politici hebben gezegd dat de branden aan hun kant van de grens door onverlaten zijn gesticht. Premier Mariano Rajoy, die maandag naar Galicië is gereisd, zei dat één brand op vijf verschillende punten was gestart. "Het is onmogelijk dat dit onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden." De minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, zei dat de autoriteiten verdachten hadden geïdentificeerd.