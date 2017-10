De politie in samenwerking met de bestuursdienst Paramaribo Noordoost bezig met het controleren van de kentekens van dit voertuig.





De bewindsman zegt in gesprek met Starnieuws dat het vaak voorkomt dat voertuigen zonder kentekens, of gemanipuleerde kentekens betrokken zijn bij berovingen. De politie let erop of de kentekens ook overeenkomen met de keuring en de verzekering. Criminelen vervalsen ook kentekens."Kentekens horen niet op dashboards", benadrukt Welzijn. Hij deelt mee dat deze maatregelen preventief zijn. Door de strenge controle kan de politie tijdig ingrijpen, waardoor deze voertuigen niet gebruikt kunnen worden bij strafbare feiten. De controles zullen worden opgevoerd.