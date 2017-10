Het prikpunt van MyLab te Brownsweg in het district Brokopondo. Nu hoeven bewoners van dat gebied niet naar de stad voor laboratorium onderzoeken.





Het Boven-Surinamegebied is een groot verzorgingsgebied. “De mensen van de dorpen langs de rivier moeten voor hun medische zorg naar de stad. Voor hen is dit dus een groot pluspunt. Het gaat om ongeveer 22.000 mensen verdeeld over 62 dorpen”, legt Edwig Doornkamp, bestuursopzichter tevens vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Sipaliwini, uit. Hij ziet deze ontwikkeling dan ook als zeer prijzenswaardig. Doornkamp spreekt de hoop uit dat er meer van dergelijke initiatieven zullen volgen, vooral voor de gemeenschap van het Boven-Surinamegebied.Bij de opening van het prikpunt te Brownsweg heeft districtscommissaris Kenya Pansa van Brokopondo gezegd dat gezondheidszorg het belangrijkste is, als het gaat om ontwikkeling. Dit geeft aan dat district Brokopondo de keuze heeft gemaakt om samen met MyLab die richting op te gaan. “Wanneer we praten over menselijk kapitaal, praten we over gezonde burgers die door moeten gaan met het beleid en duurzame ontwikkeling. Daarvoor heb je menselijk kapitaal nodig en dat zijn gezonde burgers”, stelt Pansa. Ook kapitein Henk Finisie van Brownsweg toont zich zeer verheugd met het prikpunt, daar ook bewoners van deze omgeving veel sneller en makkelijker labtesten kunnen laten doen, zonder daarvoor helemaal naar Paramaribo af te moeten reizen. Hij merkt op dat het dorp zich er ook bewust van moet zijn dat het een waardevol project is dat voortgezet moet worden.Jim Rasam, CEO van de Intermed Group of Companies, waar MyLab deel van uitmaakt, is het volkomen eens met districtscommissaris Pansa dat een gezonde bevolking nodig is om een land tot ontwikkeling te kunnen brengen. MyLab heeft al langer dan vijf jaar geprobeerd om prikpunten in het binnenland op te zetten, zodat ook de bewoners van verafgelegen plaatsen dichtbij huis hun labonderzoeken kunnen doen. Met de opening van deze twee prikpunten is een begin gemaakt met het realiseren van dat voornemen. Zieke bewoners van deze omgeving hoeven niet meer drie uren lang te rijden naar de stad om hun bloed- en urinetesten te doen. “Je bent al ziek en dan moet je zó ver reizen. Nee. Wij komen naar jullie toe”, benadrukt Rasam.