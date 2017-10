Sarwan Badjalala overhandigt de twintig rolstoelen aan Herman Jinti, verpleegkundig directeur van PCS.





Jintie is blij met de geste. Hij deelde mee dat de twintig rolstoelen goed gebruikt zullen worden. Badjalala propageert verantwoord ondernemerschap, waarbij bedrijven terug moeten geven aan de gemeenschap.Twee rolstoelen zijn via Gumair naar Dritabiki overgevlogen. Deze zijn bestemd voor twee senioren burgers die niet helemaal zelfstandig meer zijn. Dean Gummels van de vliegmaatschappij heeft de rolstoelen gratis overgevlogen.De vorige maand heeft Badjasbussen vijftien rolstoelen geschonken aan Huize Ashiana. De geste is mede mogelijk gemaakt met behulp van de in Nederland gevestigde Stichting Vrienden van Suriname, onder leiding van Will van Rhee. Sieuw Soeklal heeft als coördinator gefungeerd, waardoor het project kon worden afgerond.