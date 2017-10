Een van de discussiepunten tussen de regering en het IMF is de afbouw van de subsidie. De Staat financiert nog steeds de stroomtarieven. De regering zal zich de komende periode buigen over het rapport van Jacobs Consultancy dat handelt over de ontwikkelingen binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De bedoeling is de uitgaven van het bedrijf te verminderen en de inkomsten te verhogen om zo de onderneming gezond te maken, laat Hoefdraad via het Nationaal Informatie Instituut optekenen.De Surinaamse delegatie heeft een bijeenkomst gehad met het Fonds in de marge van de jaarlijkse vergadering van van het IMF en de Wereldbank. Het Fonds zegt ingenomen te zijn met het feit dat de economie van ons land zich aan het herstellen is, meldt de bewindsman. In maart-april 2018 wordt de Artikel 4 missie van het IMF uitgevoerd. In januari-februari vindt ook de Staff Visit plaats waarbij wederom een update gegeven zal worden van de economie.De delegatie van Suriname tijdens het gesprek met het IMF bestond uit minister Hoefdraad, Governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, Bernard Fritz–Krockow (Senior Advisor Financiën), en Karel Eckhorst: Advisor to the Executive Director landengroep Suriname.Het team van IMF bestond uit Alejandro Werner: Director Western Hemisphere Department, Nigel Chalk, Deputy-Director WHD, Dmitriy Kovtun, Senior Desk Economist Suriname, Alexander Tombini: Executive Director landengroep met Suriname en Pedro Fachada, Alternate Executive Director landengroep met Suriname.