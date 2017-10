De Wereldbank heeft in een onderhoud met de Surinaamse delegatie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, aangegeven blij te zijn met de weg van economisch herstel die Suriname is ingeslagen. Dit deelt Hoefdraad mee aan het Nationaal Informatie Instituut. De Wereldbank heeft steun toegezegdTijdens de gesprekken heeft de Wereldbank steun toegezegd om een aantal projecten in ons land uit te voeren. Dit zegt minister Hoefdraad aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).Suriname mag ook rekenen op steun om zijn competetiveness en de agribusiness verder te verbeteren. Volgens Hoefdraad is een ander groot project dat door de Wereldbank zal worden uitgevoerd, om het Saramaccakanaal beter bevaarbaar te maken. Hiermee zal de afwatering van Paramaribo aanzienlijk worden verbeterd.Investsur zal elk investeringsvoorstel beoordelen op grond van een vooraf opgestelde certificeringssysteem. De verschillende criteria die worden gesteld in het certificeringssysteem zullen uiteindelijk tot uitdrukking worden gebracht in een scorekaart. De criteria die voor de investeerder hierbij een belangrijke rol zullen spelen voor de beoordeling zijn:1. de historie en kwaliteit van de investeerder;2. het profiel van de investeerder, aan de hand van een profiel-classificering;3. de nationale behoeften aan investeringen die voortvloeien uit de middellange en lange termijn ontwikkelingsplannen, sector-, regionale- en jaarplannen; en de daaruit voortvloeiende investeringsprogramma's.