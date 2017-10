Teleurgestelde ouders vertrekken om half 12 het kantoor van Sociale Zaken te Leiding (Saramacca Polder).





Ruim 400 mensen stonden buiten in de felle zon urenlang te wachten op uitbetaling van Kinderbijslag. Een keer in het jaar wordt de AKB uitbetaald. SRD 50 per kind per maand, SRD 600 per kind per jaar. AKB wordt niet op de bank gestort. De mensen moeten op basis van bekendmakingen het geld gaan ontvangen in het ressort. De uitbetaling zou vandaag om 11 uur beginnen. Veel mensen gaan bij het krieken van de dag al naar het kantoor van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor een nummer."Ik had nummer 400", zegt een vader die ook voor zijn kinderen AKB was gaan ontvangen. "Gelukkig was ik niet te vroeg gegaan, want ik moest eerst mijn groente nat maken, want in deze oktoberzon, moet je twee keer water geven. Daarna heb ik mij gehaast naar de uitbetaling. Mijn kinderen hadden zich ook op verheugd dat ze vandaag iets lekkers zouden krijgen. Zij zullen teleurgesteld zijn wanneer zij van school thuis komen."Het personeel van Sociale Zaken Saramaccapolder aan de Commissaris Weytingweg heeft de teleurgestelde mensen meegedeeld dat "de uitbetaling tot nader order is uitgesteld". Zij moeten de media volgen om te horen wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden. Mopperend en teleurgesteld zijn de ouders met lege handen naar huis vertrokken.