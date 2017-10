De versierde trucks rijden met personages uit het Hindoe-epos Rámayan. (Foto's: René Gompers)





“Ten eerste bied ik mijn verontschuldigingen aan voor de late aanvang,” antwoordt Lando Ramdin, voorzitter van SON, wanneer hem wordt gevraagd waarom de aangekondigde grootsheid is uitgebleven. “Er waren technische problemen. Op elke voertuig die aan de optocht meedoet, zit een generator en sommige deden het niet, juist van de belangrijke voertuigen. Dat heeft gemaakt dat we zeker een uur later zijn begonnen.”De optocht zou om half zes ‘s middags beginnen. Al vroeg hadden groepen mensen zich verzameld langs de wegen waar de acht met lichtjes versierde vrachtwagens die mensen en ‘goden’ vervoerden, zouden langskomen. Na anderhalf uur wachten hielden de meesten het voor gezien. Ook de groep mensen die zich bij een verzamelpunt had gemeld om zich lopend bij de stoet praalwagens aan te sluiten, is flink geslonken. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken die een toespraak zou houden is ook eerder vertrokken. “De minister was er eerder op de avond, maar vanwege andere afspraken heeft hij de plaats moeten verlaten,” deelt onderdirecteur Inderpersad Baboeram mee.De actviteit van SON heeft veel elementen gehad die de Divaliviering ‘anders’ kon maken. Voor de geduldigen langs de weg waren de praalwagens (en hun inhoud) een feestelijke ervaring, ook al gingen ze op sommige plekken te snel langs. De kleine groep wandelaars, met in de hand LED-lampen, hadden het helemaal naar hun zin. Op Blauwgrond, het begin- en eindpunt van het geheel, is een vuurwerkshow gegeven aan het eind van de optocht.Als teken van vrede en de eenheidsgedachte op Divali, hebben vertegenwoordigers van de Surinaamse Joden, de Winti-religie, de Moslim en -Hindoe gemeenschap, de ‘eerste’ dia’s aangestoken. De eerstvolgende activiteit die ook groots belooft te worden is op woensdag. De Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord (SSDP) zal anders dan voorgaande jaren niet in de buurt van het cultureel centrum op Blauwgrond lopen, maar met versierde wagens door de straten van Paramaribo rijden. De SSDP maakt geen deel uit van de SON die als doel had om alle activiteiten die de organisaties in Paramaribo Noord zouden houden, samen ‘onder een dak’ te doen.René Gompers