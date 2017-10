Surfers wachten de hoge golven af in de Atlantische Oceaan. Orkaan Orphelia heeft golven tot 10 meter hoog veroorzaakt aan de kust van Ierland. (Foto: Reuters)





De vrouw die in de vijftig was werd gedood toen een boom op haar auto viel in het zuidoosten van Waterford, zei de politie. Een vrouwelijke passagier in de zeventig raakte gewond.De storm, die de nacht van een orkaan werd gedegradeerd tot tropische storm, was de ergste die Ierland in een halve eeuw heeft geraakt. Orphelia kwam aan land als orkaan met winden tot 176 km per uur. Hij heeft het meest zuidelijke punt van het land geraakt en zal waarschijnlijk overstromingen veroorzaken. "Deze windstoten zijn levensbedreigend. Ga niet naar buiten," waarschuwde het hoofd van de Ierse Nationale Coördinatiegroep voor Noodhulp, Sean Hogan, op de nationale omroep RTE.Scholen, ziekenhuizen en openbare vervoersdiensten zijn gesloten. Strijdkrachten zijn erop uitgestuurd om de vloedverdediging te versterken. Stormwinden worden in elk deel van het land verwacht, zegt premier Leo Varadkar, die de mensen heeft geadviseerd om binnen te blijven. De minister van transport heeft gezegd dat het niet veilig is om te rijden. 'Terwijl de storm in sommige delen van het land nog niet zo erg is, komt het jou richting op,' zei Varadkar op een persconferentie.De Britse media vergelijken Ophelia met de 'Great Storm' van 1987, die 30 jaar delen van het Verenigd Koninkrijk heeft geteisterd met orkaankracht. Ophelia zal naar verwachting gaan richting West-Schotland.De Ierse regering zei dat de storm waarschijnlijk de ergste zou zijn sinds orkaan Debbie, die in 1961 elf mensen in Ierland heeft gedood. De storm gaat waarschijnlijk dicht bij een golfbaan in het westen van Ierland, die eigendom is van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft een muur gepland om zijn bezit te beschermen tegen kusterosie.Soortgelijke krachtige stormen in het verleden hebben de vorm van de Ierse kuststrekking veranderd, zeggen klimatologen.