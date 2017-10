De bomaanslag heeft ook zakenpanden en huizen in de omgeving compleet vernietigd. (Foto: Reuters)





In een druk deel van de stad ontplofte een vrachtwagen beladen met explosieven. Diverse gebouwen zijn ingestort. Veel auto's die op het moment van de ontploffing in de file zaten, zijn in brand gevlogen. Mensen op straat zijn slachtoffer geworden. Het doelwit was volgens de Somalische autoriteiten een hotel langs de straat. Volgens de regering van Somalië is de terreurgroep al-Shabaab verantwoordelijk voor de aanslag. Deze groep heeft vaker aanslagen gepleegd in het Afrikaanse land.Artsen en gezondheidswerkers hebben hun handen vol met slachtoffers. Veel mensen zijn met ernstige brandwonden opgenomen. Er is een tekort aan bloed. De ziekenhuizen hebben mensen gevraagd om bloed te geven. Veel slachtoffers zijn in het ziekenhuis overleden aan hun verwondingen. De president, die ook bloed heeft gedoneerd, heeft de bevolking opgeroepen om te bidden voor de vele slachtoffers. Hij benadrukte dat terrorisme nimmer zal overwinnen. Hij heeft de Somaliërs gevraagd om steun te geven aan de families die getroffen zijn.