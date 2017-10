Raymond Sapoen, trekker van HVP, tijdens een spreekbeurt in DNA. (Archieffoto)





Sapoen zei zondag inopdat hij belangstelling heeft om leiding te geven aan de HVB. Hetzelfde geldt voor de overige twee personen. Het besluit moet nog genomen worden wie de voorzittershamer voor de eerste vijf jaren mag hanteren. Als het Sapoen niet wordt, zal hij ook geen zitting nemen in het bestuur van de partij.De politicus zei dat lijmpogingen met Pertjajah Luhur niet zijn gelukt. Daarom is het besluit genomen om een eigen politieke partij op te richten. Kort na de verkiezingen van 2015 zijn Sapoen en Diepakkoemar Jitan een eigen weg opgegaan. Zij werken samen met de NDP en de BEP, terwijl Pertjajah Luhur in de oppositie zit.Sapoen heeft aangegeven dat als bij de verkiezing van 2020 de HVB geen twee zetels haalt, hij daar consequenties aan zal verbinden als hij voorzitter wordt of als hij kandidaat zal worden gesteld. Dit ongeacht of de HVB alleen de verkiezing ingaat of deel uitmaakt van een coalitie. De naam HVB zal worden behouden, aangezien er volgens Sapoen nog veel te hervormen en te vernieuwen valt.