Spelers van Inter Moengo Tapoe met kinderen van Nos Kasitas zondag te Hanna's Lust.





"Wij zijn motivatiegesprekjes aangegaan met de kinderen en hebben ze vooral ook gewezen op het belang van onderwijs en een gezonde levensstijl door te sporten", vertelt de sluitpost van Inter. Ook werd een demonstratie partijtje gespeeld met de pupillen. De voetbalstaaltjes bleven niet uit. "De gemeenschap en onze fans kunnen dit jaar meer van zulke activiteiten verwachten van de club", verzekert Huiswoud.IMT captain Naldo Kwasie is blij met deze dag. Belangrijk is dat de kinderen van ons hebben genoten en wij van hen, constateert hij tevreden.De voorbereidingen voor het komende seizoen verlopen goed, zegt Kwasie. "We hebben enkele oefenwedstrijden kunnen afwerken en onze spelsystemen goed uitgeprobeerd. We zijn klaar om voor de zoveelste maal het kampioenschap weer binnen te halen".Het seizoen in deze 1e Divisie van de SVB start op 20 oktober. Leo Victor komt dan tegen PVV uit. De landskampioen treedt een dag later aan in eigen huis, in het Ronnie Brunswijkstadion, tegen Transvaal.Ala-D Media