De woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, stelt dat het om een daad gaat die een leider groot maakt. "Het bestuur en de leden van de Surinaamse Politiebond accepteren deze verontschuldiging en kijken ernaar uit dat EENIEDER DAADWERKELIJK in ere wordt hersteld die op welke onrechtvaardige of onrechtmatige grond dan ook in zijn rechtspositie is benadeeld," zegt Eijk in een verklaring.Er wordt een beroep gedaan op alle leden om de oproep van het bestuur van de SPB, de waarnemend korpschef én de procureur-generaal tijdens de bevorderingstoespraak, goed ter harte te nemen. Het bestuur van de SPB benadrukt dat verder eensgezind gewerkt moet worden aan het gezond maken van het Korps Politie Suriname en doelgericht te werken aan de bestrijding van de criminaliteit.