Dit project maakt deel uit van het beleid van de regering om op alle niveaus oplossingen te brengen in de huidige huisvestings-problematiek, deelt het Nationaal Informatie Instituut mee. Via dit project worden mogelijkheden voor betaalbare woningen ter beschikking gesteld. In alle districten kunnen de lagere inkomensgroepen in aanmerking komen voor ondersteuning om een nieuw huis op te zetten of een bestaande woning kwalitatief en duurzaam te verbeteren.Ook zal er rekening gehouden worden met degene die nog geen perceel hebben. In nauw overleg met de begunstigde en waar nodig NGO’s, de plaatselijke bevolking en met inachtneming van de verschillende aspecten zal een passende huisvestingsoplossing worden gevonden. De begunstigden zullen eveneens een eigen bijdrage moeten leveren hetzij in financiële middelen of in natura ten behoeve van de bouwdoeleinden.De verantwoordelijkheid van dit project ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat voor de uitvoering de Stichting Low Income Shelter Program (Stg. LISP) heeft. Deze Stichting zal binnen dit programma de selectie doen en de nodige begeleiding geven. De uitvoeringsperiode van dit project is vijf jaren.