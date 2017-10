Dit weekeinde zijn controles uitgevoerd op de weg naar Apoera. (Foto's: NII)





“Het is hemel schreiend en kan absoluut niet zo doorgaan,” zegt hij. Wat hij geconstateerd heeft, is volgens hem onacceptabel. Er zijn chauffeurs die niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Trucks zijn overbeladen en 90% van de vrachtwagens is niet gekeurd. De oriëntatie van minister Miranda en de politie en de Commissie Zwaar Materieel en de Wegenautoriteit Suriname op de Weg naar Apoera volgt nadat een overbeladen houttruck de brug over de Falawatrakreek heeft doen instorten.“Geen wonder dat de bruggen en wegen kapot gaan,” zegt een verontwaardigde Miranda. Bij controle op de weg is tegen alle overtreders een proces-verbaal opgemaakt. Er zijn boetes tussen de SRD 1.250 en SRD 10.000 gegeven. De bewindsman kondigt forse verhogingen van de boetes aan. Volgens hem zijn daartoe al stukken bij de procureur-generaal gedeponeerd, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Miranda zet dat truck eigenaren die de vastgestelde regels voor gebruik van de weg overtreden, flink zullen worden afgestraft. “Zij die in de fout gaan, zullen zonder aanzien des persoons voor de consequenties moeten instaan.”