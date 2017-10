Twaalf van de veertien gecertificeerde voetbal C-trainers van Nickerie met hun diploma.





Licentie is sinds enkele jaren een verplichting en maakt gekwalificeerde coaches bij topvoetbal tot een must. Guilliano Snip, hoofdbestuurslid van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft het belang van opgeleide trainers onderstreept. Voor het volgend jaar zullen de clubs die zich plaatsen voor het lidbonden toernooi, minstens een licentie B moeten hebben om door te stomen naar de 2e divisie van de SVB. Hij wil zich inzetten voor decentralisatie bij de instelling van een sportfonds.Joeloemsingh heeft de nieuwe coaches aangemoedigd om verder te studeren en zich up to date te houden. Hij stelt dat het mooi zou zijn om alle middelen die worden verkregen door vermakelijkheidsbelastingen, konden worden gestopt in een sportfonds voor het district.De Voetbal Coach Trainer C opleiding was op 7 juli begonnen. Docenten uit Nickerie en Paramaribo hebben de lessen verzorgd aan 18 personen, onder wie drie vrouwen. Twee personen hebben afgehaakt, terwijl twee anderen over twee maanden een herkansing krijgen voor het tentamen.