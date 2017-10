De inwoners van Bigiston maken korte metten met zwerfvuil.





In Marowijne is in de afgelopen periode veel gewerkt om milieuvervuiling te voorkomen. Het milieubeleid van districtscommissaris Freddy Daniel richt zich op toerisme en de bewustwording onder de samenleving komt goed opgang. Ook het bedrijfsleven levert een bijdrage bij de uitvoer van dit beleid.Samen met een werkgroep van het Commissariaat te Albina zijn de bewoners aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat uit 18 vrijwilligers en staat onder leiding van Franky Janssen. Volgens Janssen zijn de mensen erg gemotiveerd. De gemeenschap wordt steeds bewuster van een schoon milieu. Hij is zich ervan bewust dat deze acties nog lang niet genoeg zijn, “maar het is een stap in de goede richting.”Volgens Cyrano Asoiti, hoofd van de afdeling Beheer Bestuur Ressorten van het Commissariaat Marowijne, is dit een directe vorm van burgerparticipatie. Dit systeem is effectief, stelt hij. De werkgroep Moengo onder leiding van Clyff Olyfveld doet ook mee.Het park van Albina heeft eerder deze maand ook een grote schoonmaakbeurt gehad. Tientallen personen en verschillende organisaties van Albina en Paramaribo zullen op 28 oktober de strand die een toeristisch trekpleister is, schoonmaken en ontdoen van alle grof- en zwerfvuil.Ala-D Media