Vanavond wordt de Nickerie Dia voor de 5e keer aangestoken. (Archieffoto)





De organisatie ligt net als voorgaande jaren in handen van Sociaal Culturele Vereniging (SCV) Karishma. Voorzitter Laksminarain Doebay zegt dat dit bijzonder cultureel erfgoed dat de Hindoestaanse contractarbeiders met zich meebrachten uit India, enorm veel culturele, religieuze, educatieve en ontwikkelingsgerichte betekenissen. “Sindsdien vieren wij het Divalifeest in Suriname.”Eenieder wil ‘licht en verlichting’ hebben, wel nu vandaar het Divalifeest, zegt Doebay. Het lichtjesfeest kenmerkte zich eerst als een huiselijk feest bij de Hindoes. Het ontwikkelde zich verder waarbij ook grote optochten met fakkels werken gehouden. Uiteindelijk is de viering geleidelijk aan een nationaal Surinaams feest geworden.Doebay zegt dat na het aansteken van de Nickerie Dia het licht zal schijnen over het hele district, in het bijzonder het commissariaat. Op verzoek van de SCV Karishma zullen vanavond ook de ‘vliegende Hanumán, Rám en Sitá’ te bewonderen zijn in Nieuw Nickerie. Woensdag wordt de Divali-optocht gelopen door de straten van Nieuw Nickerie en worden de festiviteiten twee dagen later, op vrijdag 20 oktober, afgesloten met een Hawan (religieuze dienst) op het Volksplein.