Een inwoner van Caracas loopt langs graffiti campagnevoering voor de oppositionele kandidaat Miranda Carlos Ocariz. (Foto: Reuters)





De regerende socialistische partij heeft momenteel 20 van de 23 gouverneurs. Maar stembuspeilingen tonen dat de coalitie van de Democratische Samenwerkende partijen erop gebrand is de overwinning in de wacht te slepen, aangezien de kiezer nu woedend is over de honger die hij lijdt en de tekorten die er zijn door de economische ineenstorting van het land.De oppositie is gedreven om een grote overwinning te behalen op weg naar de presidentsverkiezingen volgend jaar. Het is de oppositie dit jaar niet gelukt om Maduro te verwijderen ondanks alle protesten, duizenden arrestaties en minstens 125 doden. De overheid is echter zelfverzekerd om de winst binnen te halen.Zij heeft gebruik gemaakt van staatsmiddelen om de campagnes van de kandidaten te financieren en rekent erop dat de uitputting van het Venezolaans volk door de politieke onrust. De overheid heeft het volk opgeroepen om tegen de “kandidaten van geweld” van de oppositie te stemmen. De pro-regerings verkiezingsraad heeft ook obstakels opgeworpen voor de oppositie die de uiteindelijke resultaten kunnen beïnvloeden.Zo zijn 200 stemcentra “uit veiligheidsredenen” verplaatst. Het gaat om centra die veelal ver liggen van oppositiegebieden. De raad heeft ook geweigerd om het stembiljet te actualiseren en overbodige namen van oppositiepolitici te verwijderen die in de voorverkiezingen hadden verloren.Voorts is een groot aantal oppositieleiders en activisten, met inbegrip van oppositieleiders Henrique Capriles en Leopoldo Lopez, uitgesloten om deel te nemen. Veel activisten zijn gearresteerd op beschuldigingen van staatsgreep, corruptie en andere zaken.'Hoe meer obstakels ze opbouwen, hoe sterker we worden,' zei coalitie-coördinator Liliana Hernandez, die de supporters heeft aangespoord om te gaan stemmen ondanks alle barrières. De regering zegt dat de stembusgang vandaag bewijst dat Venezuela geen dictatuur is in tegenstelling tot de toenemende internationale kritiek dit jaar.