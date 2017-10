Waarnemend president Ashwin Adhin voegt samen met zijn echtgenote ghee toe aan de reuzen dia die zaterdag is aangestoken op het Onafhankelijkheidsplein. (Foto: René Gompers)





De ‘grand entrance’ van Hanuman is vergeleken met de afgelopen jaren, niet spectaculair geweest. Hij is deze keer niet per helikopter op het Plein afgezet, maar door een hijskraan. De master of ceremonie deelt het publiek mee dat de vlucht van Hanuman door technische omstandigheden niet mogelijk was. Maar door de gigantische hijskraan van Kuldipsingh zijn Hanuman, Ram en Sita op een grote ‘vogel’, wel in staat geweest om lager over het publiek heen te ‘vliegen’. Een aantal smartphones en tablets, allemaal in de lucht gericht, leggen het moment vast hoe de goden heel dichtbij overvliegen.Opvallend is de afwezigheid van andere bevolkingsgroepen op het podium, waardoor de viering tot een multicultureel evenement was verheven. De organisatie, Culturele Unie Suriname, gaat er altijd prat op dat Divali een nationaal feest is en door eenieder wordt gevierd. Deze afwezigheid is opgevangen met een dans waarin de 'vijf grote bevolkingsgroepen' worden uitgebeeld.Het publiek is bij de elfde editie heel vroeg getrakteerd op een vuurwerkspektakel. Normaal wordt de avondhemel aan het eind van het programma knallend opgelicht. De vuurwerkshow is begonnen nadat de laatste hoge gast ghee heeft toegevoegd aan het vuur. Na het vuurwerk is de toegang tot de dia openbaar gesteld. Terwijl de rest van het programma werd afgewerkt, trekt een stroom van mensen naar de tent waar de reuzen dia staat. Er staan meerdere stands op het Plein; er is ook een Divalibeurs gaande.Jong en oud, soms hele gezinnen, en veel toeristen, beklimmen de drie treden bij de reuzen dia. Twee heren reiken hen een ‘lange lepel met ghee’ aan. Nadat het vuur sterker oplicht, is het voor sommigen een fotomoment. “Wacht nog effe, nu vanuit deze hoek.” De dia is zo groot en het vuur te fel voor de mobieltjes; de ‘fotograaf’ heeft wat tijd nodig om een goede positie te vinden. Maar de volgende persoon meldt zich al aan bij de dia. Voor hem en velen anderen is het een eerbiedig moment na het toevoegen van ghee: handen tegen elkaar en een diepe buiging voor het grote licht te maken, voordat men de trappen weer afdaalt.René Gompers