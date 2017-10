Gafiere B. (32) is aangehouden door de politie van Munder voor illegaal wapenbezit. De politieambtenaren waren onderweg naar een melding die gedaan was over een vechtpartij bij een winkel.Terwijl de wetsdienaren zich haastten naar het geval, reed een voertuig hen met grote snelheid voorbij. Zij zetten gelijk de achtervolging in. De bestuurder bracht het voertuig tot stilstand in de inrit voor een woning. De wetsdienaren spraken hem gelijk aan en toen bleek dat hij degene was, die betrokken is geweest bij de vechtpartij.Bij een onderzoek in het voertuig stuitten de politieagenten op een vuistvuurwapen. Gafiere B. verklaarde het wapen te hebben gekocht voor bescherming van eigen lijf en goed. De man is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten, meldt de politie Public Relations.