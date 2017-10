Handleiding voor de visserij-inspectie. Hiermee kan de Kustwacht Suriname de controle en bescherming van de visserijzone beter uitvoeren.





Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij stelt dat controle en bescherming van visserij-activiteiten zeer belangrijk zijn voor duurzaam beheer van onze visbestanden. De training is bedoeld om de kustwacht kennis bij te brengen die noodzakelijk is om visserij inspecties op correcte en efficiënte wijze uit te voeren, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Tijdens de training hebben de participanten informatie gekregen over visserijvergunningsvoorwaarden, visserijtypes, herkenning van vissoorten, wetgevend kader en toegestane vangstmethoden in de visserijsector. De training bestond uit een theoretisch én praktisch gedeelte.Een vissersboot in Suriname kan zijn werk alleen wettelijk uitvoeren als hij in het bezit is van een geldige visvergunning. Hierin zijn de vergunningsvoorwaarden vastgelegd. Omdat de visserij-activeiten meestal plaatsvinden ver op zee, kan de naleving van bepaalde regels enkel gecontroleerd worden door inspecties op zee door een bevoegde autoriteit.Naast de dienstverlenende- en rechtshandhavingstaken op zee, heeft de Kustwacht ook als taak de controle en bescherming van de visserijzone. De Surinaamse zeegrenzen lopen tot naar de zeegrens met Guyana, Frans-Guyana, Venezuela, Trinidad & Tobago en Barbados.Deze training is onderdeel van het REBYC-II-LAC project, dat als doel heeft de bijvangsten van bodem trawlvisserij duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In zes landen wordt het project uitgevoerd met name Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname. Deze landen profiteren van directe middelen om activiteiten uit te voeren om de capaciteit van visserij-administratie te verbeteren, internationale en nationale experts te ontvangen, trainingen te verzorgen en onderzoek uit te voeren. Het project wordt gefinancierd door de Global Environmental Facility voor US$ 5,8 miljoen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is belast met de uitvoering.