Dewordt op zaterdag 21 oktober voor de derde keer gehouden in Suriname. Dit evenement is in 2015 geïntroduceerd door de Sathya Sai Internationale Organisatie Suriname.Divya Hardwarsing, de nationale jongerencoördinator van deze organisatie, zegt aan Starnieuws dat dit evenement niet alleen in Suriname wordt gehouden, maar in verschillende landen. De oorsprong van deze loop ligt in Canada en de loop is vandaaruit uitgegroeid tot een internationaal evenement.Hardwarsing geeft aan dat deze loop een niet-confessioneel en een uniek initiatief is, dat gebaseerd is op de vijf fundamentele menselijke waarden namelijk: waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid. Het hoofddoel van deis het bewuster maken van de mens over het belang van het beoefenen van deze menselijke waarden.De organisatie heeft dit jaar het thema:aan de loop verbonden. Het evenement begint om 16.00 uur met de warming-up en kinderactiviteiten op het terrein van het Lallarookh gebouw. De loop zal volgens de organisatie ongeveer een uur duren. Na de loop is er ook een programma waarbij diverse sprekers aan het woord zullen komen. Het evenement wordt afgesloten met de muziekgroep Redemption, die speciaal voor dit evenement hun repertoire heeft aangepast.