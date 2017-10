De politie van Regio Midden (Wanica en Para) zal streng optreden tegen mensen die zich bij winkels ophouden en alcohol drinken. Dit is nodig om de veiligheid te handhaven en de woonomgeving leefbaar te houden.Ook tegen ordeverstoorders, zoals degene die zorgen voor overluide muziek uit voertuigen en schreeuwen of schelden, zal worden opgetreden.Deze maatregelen worden doorgevoerd in het kader van de algehele veiligheid. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan om rekening te houden hiermee, meldt de politie Public Relations.