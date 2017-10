Korpschef Antonio Chin feliciteert de bevorderde politieagenten. Velen hebben lang gewacht op dit moment. (Foto's: Raoul Lith)





Eijk stelt dat de bevorderingen een succes is van de bond. "We hebben strijd hiertegen gevoerd en het is ons vaak niet in dank afgenomen. De burgerij heeft ons in sommige gevallen niet goed begrepen omdat men ervan uitging dat wij geen sporttest wilden," zegt Eijk. Hij geeft aan dat de sporttest en het hebben van een rijbewijs niet bij wet is geregeld als benoembaarheidsvereiste voor bevordering.Volgens de bond moet er een programma worden uitgezet waarin politieambtenaren moeten sporten tijdens de dienst. Eijk verwijst naar de wettelijke basis waarbij de korpschef moet zorg dragen voor de lichamelijke geoefendheid van politieambtenaren. De woordvoerder zegt dat de leden tijdig op de hoogte zijn gesteld dat die regel komt.Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vindt aandacht voor de rechtspositieregeling van politieambtenaren, waar ook de SPB woordvoerder voor pleit, een niet te verwaarlozen aspect is. De pg benadrukt tevens dat de rol van de ambtenaren naar de samenleving toe een is van dienen en dat die niet vergeten moet worden. De financiering van de politieorganisatie en waar er budget voor vrij gemaakt wordt door de overheid, vindt plaats uit geldmiddelen die de samenleving opbrengt, voornamelijk uit belastinggelden. “Uw en mijn werk zal dus één doel moeten hebben om dienend te zijn voor de samenleving. Als we ons in die rol, om te dienen vergissen, dan zijn we het niet waardig om in die functie namens de Staat op te treden,” houdt het hoofd van het Openbaar Ministerie zijn gehoor voor.Het is een 24-uurs taak, al is men niet al die tijd in uniform. Het lid zijn van het gedisciplineerd korps betekent dat er dagelijks rekenschap gegeven zal moeten worden volgens de eeuwenoude stelling: “Zeg mij wie uw vrienden zijn en dan wil ik zeggen wie u bent.”"Voor velen van u zou deze ceremonie, de bevordering, al een gepasseerd station moeten zijn. Echter waren er wat organisatorische redenen met haakjes en oogjes die gezorgd hebben voor de vertraging. Ik bied mijn welgemeende verontschuldiging, aan elk een van u die rechtspositionele schade hebben geleden," zegt Antonio Chin, waarnemend korpschef. Hij vraagt dat dit hoofdstuk wordt afgesloten en dat de draad gedisciplineerd wordt opgepakt. "De samenleving rekent op u en wij hebben de taak als Korps Politie Suriname zorg te dragen voor de veiligheid in de ruimste zin des woords".Raoul Lith