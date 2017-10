Rám en Sitá steken de Suriname Dia aan. (Archieffoto: Starnieuws/ René Gompers)





“We doen wat we elk jaar doen,” zegt Manurat. “De Ramilila, podiumoptredens, maar ook multiculturele manifestaties. De waarnemend president zal de Suriname dia aansteken en een toespraak houden. Maar daar blijft het niet bij. De volgende dag gaan wij naar Nickerie om ook daar een grote dia aan te steken. De ‘flying’ Hanumán, Rám en Sitá gaan ook Nickerie aandoen.”“Ik heb begrepen dat er zondag op Noord wat activiteiten zullen zijn. Daar weet ik niet zoveel van,” merkt Manurat op. “Dat is een hele andere organisatie, de SON. We zijn wel positief gestemd dat meer buurten, meer wijken, meer mensen Divali komen vieren. Er is geen samenwerking, maar ik vind het geweldig wat ze gaan doen. Het gaat erom dat iedereen Divali mag komen vieren,” benadrukt Manurat.“Het is immers al gebleken dat op het Onafhankelijkheidsplein niet alleen Hindoes en Hindoestanen komen. Alle bevolkingsgroepen gaan een beetje ghee schenken om het vuur brandend te houden. We bidden met divali Lakhsmi mata aan, de Godin van welzijn en welvaart. Daar heeft eenieder recht op. Daarom is eenieder welkom, het is een nationaal feest, ook al zijn er meerdere organisatoren.”De viering van Divali begint de SON zondag met een optocht door de straten van Paramaribo. Het geheel wordt afgesloten met een gevarieerd kleurrijk podiumprogramma op het voetbalveld aan de Commissaris Roblesweg. SON is een bundeling van verschillende religieuze, culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties en staat onder leiding van Lando Ramdin. De SON zegt dat zij ervoor kiest om het Diwálifeest gezamenlijk te vieren in plaats van in kleiner verband met hun respectieve organisatie en/of omgeving. SON wil met deze openbare festiviteit de feestvreugde en de boodschap van het Diwálifeest: dat het goede het kwade overwint, delen met alle Surinamers.De optocht start om 17.30 uur met verlichte praalwagens vanuit het feestterrein te Blauwgrond en trekt door het Centrum naar Paramaribo-Zuid om weer terug te keren naar het beginpunt. Op de praalwagens en soundtrucks worden de verschillende hoofdrolfiguren uit de Rámáyan live uitgebeeld,zoals Rám en Sitá, Lakshman, Hanumán en de demon Ráwan.De route van de optocht van de SON op zondag is: Commissaris Roblesweg - Anton Dragtenweg - Cornelis Jongbawstraat - Kleine Combeweg - Waterkant - Keizerstraat - Zwartenhovenbrugstraat - Stoelmanstraat - Henck Arronstraat - Tourtonnelaan - Anamoestraat - lopers sluiten zich om 19.00 uur aan- Jozef Israëlstraat - Commissaris Roblesweg.René Gompers