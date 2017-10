Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Foto: Raoul Lith)





Deze uitgangspunten die besproken zijn, worden uitgevoerd door de verantwoordelijken van de regio's van de politie met hun structuren van ressortcommandanten en de medewerkers van de districtsbesturen van de regio's Centrum, Midden, Oost en West. Zij zullen in hun inspanningen de nadruk leggen op het identificeren van haarden van criminaliteit, zegt de pg in gesprek met journalisten. Er moet een gepast politieantwoord komen op alle beginnende vormen van criminaliteit. Naast de basispolitiezorg kan er ook worden doorgeschakeld naar de speciale eenheden.Het OM heeft vervolgens dit jaar ook een overleg geïnitieerd met rechercheteams. Het gaat om de verantwoordelijke van recherche Centrum, Midden en Oost, met verantwoordelijken van de recherche bijstandsteams en gespecialiseerde eenheden die assistentie verlenen als het gaat om daders die zichtbaar zijn gemaakt en van wie informatie is dat ze vuurwapengevaarlijk zijn. In het rechercheoverleg worden ook meegenomen het Arrestatieteam, de Forensische Opsporing, de Digitale Recherche en de Informatie unit van de politie. Het OM wil zo snel mogelijk kwalitatieve informatie hebben voor gerechtelijke afdoening van strafbare zaken, opdat daders van strafbare feiten niet ongestraft verder kunnen lopen in het land."Dit initiatief heeft een wisselend succes, maar wij proberen steeds met nieuwe inzichten stappen voorwaarts te zetten," deelt Baidjnath Panday mee. Hij heeft in gesprekken met de ministers van Justitie en Politie en Financiën aangekaart dat de politie structureel gebruik moet kunnen maken van een netwerk van informatieverschaffers. Er moet op een correcte manier omgegaan worden met informatieverschaffers van ernstige strafbare feiten te compenseren. Er moeten duurzame fondsen gegenereerd worden hiervoor. Een ander initiatief is dat de samenwerking met Frans-Guyana, Guyana en China wordt verruimd om de pakkans van daders die uitwijken te vergroten. Door een rechtshulpverdrag kan justitiële informatie worden uitgewisseld.