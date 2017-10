President Desi Bouterse





Het staatshoofd wil dat de ondernemers ook in aanmerking komen voor de uitvoering van kleine projecten, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Bouterse doelt onder meer op de kleine binnenwegen die door jongeren kunnen worden aangelegd. Hij heeft deze ondernemers vaak aan het werk gezien en is onder de indruk van hun inzet. Ze leveren ook een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de samenleving.De regering is al een poos bezig om 1500 onderkomens neer te zetten voor jongeren die de universiteit willen bezoeken, maar geen mogelijkheid voor verblijf hebben. Arbeiders zijn druk bezig werkzaamheden te verrichten om binnen een jaar de eerste fase op te leveren. De bouw van deze woonunits vindt plaats met medewerking van LR Group uit Israël.Het staatshoofd geeft ook aan bezig te zijn met jonge musici die vaker hebben aangedrongen op een eigen accommodatie. Hij wil werken aan volledige infrastructuur waar ze hun muziek kunnen opnemen en ten verkoop aanbieden. Het plan hiervoor is in de vergevorderde fase. De president houdt zich momenteel ook bezig met studenten uit het dorp Apetina. Ze moesten in de stad logeren om zo de school te kunnen bezoeken. Deze scholieren zijn onder meer vanwege de hoge kosten voor verblijf teruggekeerd. De president geeft aan, dat er een plan wordt opgesteld om de opvang en begeleiding van deze jongeren te garanderen.