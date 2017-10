Het bord bij de pas gerenoveerde toilettengroep aan de Waterkant wordt onthuld.





Graciella Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed Caribe, sprak van een mijlpaal. “Het is een initiatief dat we met zijn allen moeten omarmen, omdat het voor de gemeenschap is. Gaat u daarom zuinig om met de toilettengroep.” Zij legde uit dat gekozen is voor het renoveren van de toilettengroep Waterkant, omdat het er erg druk is, vooral in de avonduren. Er komen niet alleen Surinamers, maar vooral ook toeristen naar de Waterkant. Uncle Ray, die de beheerder is van de toilettengroep, beaamde dat er dagelijks heel veel mensen de Waterkant aandoen, maar vooral in het weekend is het erg druk. “Bewustwording over handen wassen is hard nodig.”Zondag 15 oktober is het Internationale Handenwassendag. De WHO heeft haar leden gevraagd om die dag te herdenken, omdat gebleken is dat jaarlijks een half miljoen kinderen jonger dan vijf jaar dood gaan aan ziekten die gekoppeld kunnen worden aan het niet wassen van de handen, dan wel het onvoldoende wassen van de handen.Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart kaartte aan dat er in Suriname in 2015 een samenwerking is gekomen tussen onder anderen BOG, RGD, Intermed Caribe en de districtscommissariaten van Paramaribo, met als doel de hele gemeenschap te leren over het belang van handen wassen en het voorkomen van ziekten. “Ik ben ontzettend blij dat Intermed Caribe de boodschap begrepen heeft van de WHO en ook een bijdrage levert om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van leven in Suriname verhoogd en verbeterd wordt”, zei Stuttgart over het project.Astracia Warner, hoofd Milieu-inspectie van het BOG, was ook ingenomen met de mijlpaal. “De facelift van de toilettengroep kan bijdragen aan de terugdringing van de transmissie van overdraagbare aandoeningen. Natuurlijk moet je wel van de faciliteit gebruik willen maken. Het advies dat we geven is om de toiletten zo schoon als mogelijk te houden, zodat mensen ook gemotiveerd zijn om gebruik te maken van de toiletten”, gaf zij mee.Sandra Pocornie, adjunct verpleegkundig inspecteur van het ministerie van Volksgezondheid, meent dat de toilettengroep een grote bijdrage zal leveren aan de hygiëne in die omgeving. Vooral het wildplassen zal volgens haar worden teruggedrongen. “Wildplassen is niet alleen onhygiënisch, maar ook onethisch. Door zo een toilettengroep te bouwen voorkom je dat het onethische gepromoot wordt én promoot je dat mensen een nette plek kiezen om hun behoefte te doen”, aldus Pocornie.