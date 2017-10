De Regio Bijstandsdienst van Paramaribo heeft donderdag vier roofverdachten aangehouden. Eerder op de dag, rond 14.30 uur, hadden zij een gewapende roofoverval gepleegd op een persoon ter hoogte van de Finabank aan de dr. Sophie Redmondstraat.Het slachtoffer kwam uit de bank; de rovers gingen er mogelijk van uit dat de man geld had gelicht, maar hij had juist een bedrag gestort. Desondanks hebben zij toch een geldbedrag buitgemaakt.De rovers waren in een witte Toyota Rav 4. Kort na de overval zijn drie van de verdachten aangehouden. Het kentekennummer van het voertuig werd hierbij geregistreerd. Op hun aanwijzing is de vierde verdachte D.M. op een adres aan de Afi Jaba straat aangehouden. De politie trof het voertuig bij deze verdachte aan. Het voertuig is vermoedelijk ingehuurd door de verdachten.De drie andere verdachten zijn allen oud bekenden van de politie. Een hunner heeft pas een detentie van 15 jaren achter de rug. Ze zijn allen hangende het onderzoek aangehouden.Ala-D Media