De New Petroleum Producers Discussion Group is een project van het in London gevestigde Chatham House, The Royal Institute of International Affairs. Het project is een samenwerking tussen opkomende olie- en gasproducenten gericht op capaciteitsversterking en behoorlijk bestuur, waardoor internationale partners eerder geneigd zijn om met hen samen te werken.De jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group start met een aantal trainingssessies op zondag 15 oktober. De tweedaagse groepsdiscussie wordt op maandag 16 oktober geopend door Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Gedurende deze twee dagen zijn er discussies over zaken waarmee opkomende olielanden te maken hebben bij de ontwikkeling van hun petroleumsector. De deelnemers aan de jaarvergadering vertegenwoordigen de overheden en instituten uit de verschillende opkomende olieproducerende landen, meldt Staatsolie.Op 18 oktober wordt het 'National Seminar for Suriname' gehouden. Staatsolie heeft dit seminar op de agenda laten plaatsen, zodat Suriname optimaal kan profiteren van de op dat moment aanwezige (ervarings)deskundigen. Het doel van het seminar is om de belangrijkste stakeholders, zowel de overheid als niet-gouvernementele organisaties, bewust te maken van de beleidsprioriteiten en valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden na de ontdekking van grote olievoorraden. Sprekers uit verschillende disciplines zullen ingaan op onder meer de grote uitdagingen waarmee de oliewereld nu te maken heeft, de ontwikkeling van een strategische visie voor de eigen petroleumsector, het belang van behoorlijk bestuur en het lokaal component bij de ontwikkeling van een offshore olievondst.Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolies Managing Director Rudolf Elias zijn twee van de sprekers op het seminar.Chatham House is een onafhankelijke denktank die zich inzet voor een duurzame, veilige en welvarende wereld, via onder meer debatten tussen overheden, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en haar leden. Jaarlijks organiseert Chatham House samen met haar partners meer dan driehonderd besloten en openbare evenementen, zoals conferenties, workshops en discussiebijeenkomsten.