In haar 'Hulde aan de President' (Starnieuws, 13 oktober) zingt de NDP hosanna voor haar partijvoorzitter, de 'Vader des Vaderlands'. Het is kenmerkend voor het refrein van de persoonlijkheidscultus, er is geen ruimte voor het perspectief van de gewone mensen, de Grote Leider bovenal.Hoe kan je anders de hoofdverdachte van de decembermoorden, tegen wie een strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf loopt, aan de kinderen van de vaders die op 8 december 1982 werden vermoord, verkopen als 'Vader des Vaderlands'? De NDP leeft in een ideologische fantasiewereld waarin zij naar hartenlust de Grote Leider fact free kan ophemelen en verheffen boven de normen en wetten waar alle andere Surinamers aan onderworpen zijn. In die macabere wereld van de hielenlikkerij sterft de kritische geest en het beginsel dat ieder gelijk is voor de wet.Daarom missen wij in de paarse lof uiting van 13 oktober elke verwijzing naar enige verdienste van hun 'Vader des Vaderland' als het gaat om waarborging van mensenrechten, gerechtigheid, democratische rechtsstaat, duurzame economie, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, koopkracht en het prestige van Suriname.