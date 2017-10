Modellen lopen een modeshow in de sierraden- en kledinglijn tijdens de Charity meets Fashion, de netwerk modeshow in de Suriname Fashion Week. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Ongeveer 30 modellen uit Suriname, Frans-Guyana, Guyana en Trinidad & Tobago liepen een modeshow in de sieraden- en kledinglijn van ontwerpers uit Suriname, Trinidad en China. Zhang gelooft dat de ontwerpers met de presentatie van hun beste collecties, het delen van de verhalen over hun culturele achtergronden, de viering van hun diversiteit en dromen, mensen instaat stellen om een stap voorwaarts in het leven te maken. “Geniet van de show, zie wat Surinaamse ontwerpers kunnen. Zie waar zij toe instaat zijn door samenwerken en er staat nog meer te komen”, houdt Warda Marica, fashion director van Suriname ‘N Style de motor achter de SFW de aanwezigen voor.De Charity meets Fashion modeshow is groter en breder opgezet met mensen uit de mode- en zakenwereld. Het was ook in samenwerking met het korps diplomatiek in Suriname gehouden en had een sociaal doel. “De aanwezigen, vooral de zakenlieden kunnen zien wat wij doen en beslissen of zij in ons, in het product willen investeren”, zegt Marica aan Starnieuws. “Netwerken - effectief babbelen heeft niet alleen te maken met kleren of sieraden ontwerpen, maar raakt elk vlak.” Zo kan een kledingondernemer gelijk contact leggen of een bankier kan nagaan wat de behoefte is aan (start)kapitaal en daarop inspringen.De organisatie wil graag een samenwerking met een financiële instelling, zodat ontwerpers daar gemakkelijk zaken kunnen doen, zegt Marica. “Een bank had zich al bereid verklaard en heeft op het laatste manier op een niet beleefde manier afgezegd.”Voor de vijfde SFW haalde de Chinese ambassade de modeontwerpers Ho Kin Wah en Tiffany Pattinson en de artiest Li Haixia uit China. De samenwerking met de SWF kwam vorig jaar opgang tijdens de Asian Night, toen enkele Surinaamse modellen een modeshow liepen in de jurken van de Chinese modeontwerpster Gong Hangyu. Marica is heel blij met de vervolgsamenwerking. De SFW krijgt ook steun van de Nederlandse ambassade, die voor de komst van de twee ontwerpers Lissa Konno en Anbasja Blanken zorgde.Het tweetal deelde hun kennis over duurzame fashion tijdens een tweedaagse workshop begin in de week. Er deden 21 Surinamers hieraan mee, zoals ontwerpers en modisten en waarvan 7 creatievelingen uit Moengo, vertelt Marica. “Personen die allen al iets kunnen ontwerpen en nu de theorie hebben gekregen. Wij gaan hen nu verder begeleiden.” Blanken sprak over het behouden van je eigen cultuur in het creëren van moderne ontwerpen. “Hoe neem ik mijn cultuur mee, zonder dat ik die letterlijk overneem”, geeft zij aan. Bijvoorbeeld het creatief verwerken van een pangi stof in een moderne koto of T-shirt, “het gaat om meer diepgang geven in je ontwerp”. Konno focuste meer op het hergebruik van materiaal en het verhaal hierachter. “We willen graag dat ontwerpers zelf nadenken in plaats van nadoen”, vult Konno aan.Terugblikkend naar vijf jaar geleden en alles wat er tot dusver is bereikt - vooral in de regio, dan zegt Marica tegen medeorganisator Helio Poeli en zichzelf ‘well done’. Ze ziet wel graag meer erkenning vanuit eigen bodem voor de SWF. Erkenning vanuit Surinaamse ontwerpers die bijvoorbeeld hun push na hun deelname aan de SWF hebben gehad. “Je hoopt dat ze je loyaal-zijn door te blijven participeren en/of ondersteunen.”Surinamers bezoeken de SWF-shows, maar erkenning vanuit die hoek is ook welkom. Marica weet dat SWF in de regio meer bekendheid geniet dan in eigen land. “Ik geef toe, het Surinaams publiek ziet vaak pir’billen mode-events en denkt dat de SFW-show ook zo is. Maar wij zijn internationaal bezig en zijn het enige mode-event waar modellen op niveau lopen.”Veel Surinamers vinden de SWF-pagina en/of activiteit op facebook leuk, maar ze komen niet massaal. Marica denkt niet de toegangsprijs vanaf SRD 175 geen reden is om niet naar de show te komen. “De prijs vragen wij om onze rekeningen te betalen en dit jaar krijgen de modellen een kleine vergoeding. SWF is een project in de US$ 20.000. Niemand weet dat. De ontwerpers betalen een kleine fee en het publiek betaalt voor de toegang.”Vanavond is de openingsshow in Marriott, zaterdagavond volgt het hoofdprogramma, de SFW-modeshow in De Waag. De ontwerpers uit Surinamers, Frans-Guyana, Guyana, Trinidad, Nederland en China tonen op de verschillende avond hun collecties, met zondag een verkoopdag in De Kus als laatste activiteit.