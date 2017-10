CO2 is het meest prominente, overvloedige en meetbare broeikasgas, dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde opdat er leven mogelijk is. Maar het kan de atmosfeer ook warm maken als de concentratie te hoog wordt.De toenemende verbranding van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie heeft de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt gehouden tot ongekende niveaus gedreven. Een nieuwe NASA-studie biedt echter ruimtegebaseerd bewijs dat de tropische gebieden van de Aarde de bron van de grootste jaarlijkse stijging van de atmosferische kooldioxideconcentratie zijn in minstens 2000 jaar.Het weerfenomeen El Nino van 2015-16 - één van de grootste op record – heeft abnormale, maar verwachte hitte en droogte veroorzaakt in de tropische regio's van Zuid-Amerika, Afrika en Indonesië. "Deze drie tropische gebieden hebben 2,5 gigaton meer koolstof in de atmosfeer vrijgegeven dan in 2011," zegt NASA’s Junjie Liu van het Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Californië. Zij is de hoofdschrijver van de studie die is uitgevoerd.De Orbiting Carbon Observatory-2 missie van de NASA die in 2014 is gelanceerd, verzamelt globale metingen van atmosferische CO2 met de resolutie, precisie en dekking die nodig zijn om de beweging en concentratie van CO2 in kaart te brengen.