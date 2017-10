De BSP-voorzitter voorziet zware klappen in de “noodlijdende” rijstsector. Beleidsmakers geven tegen beter weten continue aan dat de rijstsector bloeit, maar de realiteit is anders, zegt Bhikharie. Hij merkt op dat de oogst voor dit seizoen met meer dan 30% is teruggevallen. “Als de dieselprijs niet wordt teruggedraaid, zal de sector verder bergafwaarts gaan.”Bhikharie hoopt dat de samenleving die ook gebukt gaat onder de druk van deze “onverantwoorde verhoging” alsook de dreiging van de introductie van de BTW zich zal aansluiten bij het protest. Hij vindt het belangrijk om de autoriteiten in Paramaribo het signaal te geven dat de maat nu vol is. Hij kondigt aan dat er voorbereidingen zullen worden getroffen om in de komende periode acties in Nickerie te organiseren.“Het wordt beslist geen eenmalige actie en wij gaan door tot de overheid tot inkeer komt,” zegt Bhikharie. Hij merkt op dat door de oogsttijd en de hoge kosten vele van de landbouwers moeilijk zelf naar Paramaribo kunnen afreizen voor deze actie.