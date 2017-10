Projectmanager Sergio Silva en Cyriel Eersteling, beiden van AME Trade Ltd .





Samen met Sergio Silva, projectmanager van AME Trade Ltd, verschafte hij meer informatie over de tweede Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition, Surimep 2017. Naast wetgeving zijn volgens Eersteling afdoende trainingen ook belangrijk. “Stel je voor dat er morgen olie wordt gevonden. Wat zal er dan gebeuren? Paniek. De mensen zijn er niet op voorbereid. We hebben geen trainingen. Vandaar dat we proberen om met dit soort events beleidsmakerste maken.” Eersteling merkte op dat "we niet slechts moeten cashen, maar verder moeten". Als voorbeeld noemde hij honderd jaar bauxietindustrie, waar Suriname niets aan over heeft gehouden.Projectmanager Silva verwacht dat meer dan 200 afgevaardigden uit 24 landen de op handen zijnde conferentie zullen bijwonen. Organisator AME Trade Ltd heeft onder andere Grassalco, Republic Bank, Baitali Group, JSL International, Borgoe, Courtyard-Marriott en Shyamnarain Associates op de lijst van sponsors. Gesteld wordt dat de laatste twee jaar ongetwijfeld bijzonder moeilijk zijn voor de extractieve industrieën in Suriname, maar 2017 heeft aangetoond dat ten opzichte van het eind van vorig jaar een positiever jaar is. Newmont/Surgold is namelijk gestart met de commerciële productie van de Merian-goudmijn, terwijl Hess, ExxonMobil en Statoil onlangs productiedelingsovereenkomsten ondertekenden.Met als achtergrond de huidige opkomst van de extractieve sector en de noodzaak voor diversificatie van de economie, zal Surimep 2017 gastheer zijn voor een panel van internationale en nationale kopstukken binnen de industrie. De driedaagse conferentie wordt gehouden van 1 – 3 november in het KKF-gebouw. Deelnemers zullen inzichtelijke conferenties kunnen bijwonen over de bijdragen van de sector en de wijze waarop haar industrialisatie kan bijdragen tot diversificatie van de economie van het land. Het thema van Surimep 2017 is. Silva noemde enkele onderwerpen, die tijdens de conferentie zullen worden behandeld, waaronder de goudindustrie in Suriname, de kleinschalige goudwinning, Suriname: het groenste land op aarde en Suriname: the Next Big Oil Discovery.De eerste editie van deze mijnbouw-, energie- en aardolieconferentie werd in 2014 gehouden. Het is de bedoeling dat belangrijke actoren binnen de genoemde sectoren van Suriname en andere landen uit de regio bij elkaar komen om onder meer kennis op te doen, informatie te vergaren, partnerschappen aan te gaan en te netwerken. AME Trade Ltd heeft voor dit jaar al drie grote events georganiseerd in de regio, met name een Food & Hospitality Conference in Barbados en een vastgoed- en bouwconferentie te Trinidad en Tobago, terwijl die van Santo Domingo zich richtte op de landbouw.