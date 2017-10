De aartsbisschop van Aparecida met de gouden roos, geschonken door de paus. Naast hem bisschop Karel Choennie.





Onder de ongeveer 100.000 mensen die op bedevaart zijn in Aparecida, bevinden zich ook ongeveer 75 Surinamers. Zij maakten de indrukwekkende jaarlijkse viering van Nossa Senhora de Aparecida, het feest van Onze Lieve Vrouw van Aparecida, mee. In het enorme kerkgebouw wordt het mirakelbeeld van Maria vereerd.De basiliek was overvol, terwijl op het plein tienduizenden gelovigen waren. Aan de lopende band worden er heilige missen gehouden. Alle hotels in de stad (40.000 bedden) zijn continu bezet. De basiliek heeft een oppervlakte van 18.000 m² en heeft plaats voor 45.000 mensen. Jaarlijks bezoeken meer dan 10 miljoen mensen de basiliek, een van de grootste rooms-katholieke kerkgebouwen ter wereld.De kerk is twee maal met een Gouden Roos onderscheiden. De eerste werd door paus Paulus VI op 12 augustus 1967 verleend. Een tweede op 12 mei 2007 van paus Benedictus XVI. De paus schenkt een roos als bijzondere blijk van authenticiteit van de wonderen die er gebeurd zijn op voorspraak van Maria, legt bisschop Choennie uit.De meerderheid van de gelovigen die komen zijn arme en eenvoudige mensen. Sommigen leggen de bedevaart te voet af. Anderen op de fiets of motorfiets. Er wordt constant gebeden, vertelt de bisschop.